Volleybalclub Nuvoc kan in opgeknapte zaal weer jaren vooruit

‘Nuvoc zal blijven vechten in deez’ mooie hal’. Deze zin uit het clublied komt weer volledig tot zijn recht nu de sporthal aan de Korze opgeknapt is. Zo zijn de toiletruimtes voorzien van nieuw sanitair en een nieuwe vloer. In mei heeft de gemeente een nieuwe vloer in de sporthal laten leggen. ,,Dat was hard nodig. De oude vloer was versleten. Het was niet meer verantwoord om erop te spelen doordat deze te glad was geworden”, legt voorzitter Rachel van Aarle uit.

Daarvóór hadden twintig leden in twee dagen tijd de muren van de hal van een frisse lichte kleur voorzien. Het logo en de naam van de club zijn daarna door een van de leden weer op een muur aangebracht. Een ander lid werkte urenlang aan een kast voor de opslag van trainingsmateriaal. ,,Nu de leden nog de discipline bijbrengen dat ze na de training alles weer netjes in de kast opbergen”, zegt de voorzitter met een lach.

Enkele jaren terug heeft ook de kantine al een facelift ondergaan. Het dak van de hal komt ook nog aan de beurt. ,,Het dak is lek. Soms loopt het water langs de muren naar beneden. De gemeente is eigenaar van de sporthal en heeft toegezegd het dak medio 2022 te vernieuwen.”

Groot grasveld

Toen in coronatijd het binnen sporten niet meer mocht, zocht Nuvoc contact met korfbalvereniging SDO. Van Aarle: ,,We wisten dat er op het SDO-terrein een groot grasveld ligt dat van de gemeente is. Die vindt het fijn als clubs onderling iets regelen. We mochten van SDO er vijf volleybalvelden aanleggen. Bij volleybalvereniging ODI in Middelbeers konden we netten, palen en lijnen huren. Met SDO spraken we gespreide trainingstijden af en aparte looproutes voor de verschillende teams.”

Omdat de samenwerking tussen Nuvoc en SDO van een leien dakje gaat, maken de clubs samen meer plannen. Van Aarle: ,,We zijn van mening dat we elkaar alleen maar kunnen versterken.” SDO heeft nu een kunstgrasveld van 30 bij 60 meter. Dat is elf jaar oud. Vanaf 2026 is het voor alle korfbalclubs verplicht om op kunstgrasvelden van 20 bij 40 te spelen. Vanwege de grootte van de club worden er bij SDO ook wedstrijden gespeeld op een grasveld achter het kunstgrasveld. De seniorenteams van SDO spelen hun wedstrijden op zondag, maar er willen de laatste jaren vrijwel geen clubs meer op zondag spelen. ,,Dat vinden wij prima, maar we hebben nu niet de capaciteit om alle wedstrijden op zaterdag te spelen. Als we hier drie wedstrijdvelden hadden liggen, waren we nu ook een zaterdagvereniging”, stelt SDO-voorzitter Joeri Bosch.

Twee jaar geleden heeft SDO het probleem aangekaart bij de gemeente. ,,We zijn nu samen met Nuvoc aan het kijken naar de realisatie van een multifunctionele accommodatie op ons terrein.” Het plan behelst de aanleg van drie kunstgrasvelden voor SDO en een beachcourt voor multifunctioneel gebruik. Van Aarle: ,,Daarop kan zowel korfbal, volleybal, voetbal en frishbee in het zand worden gespeeld. We zijn van mening dat dit een mooie uitbreiding zal zijn van het sportaanbod in Veldhoven.” De clubs gaan daarvoor samen een plan uitwerken. Momenteel wordt er een gesprek gepland met een bedrijf dat sportvelden realiseert om tot een eerste kostenraming te komen.