Voor Joep van Limpt (14) geen voetbal, maar taekwondo - en hij is lekker op weg naar de Olympische Spelen van 2028

Maar Joep vond het achter de bal aan rennen maar niets. Een sportweek in het Veldhovense City Centrum bood soelaas. Taekwondoclub KoryoSports demonstreerde wat een verdedigingsport inhield en Joep was meteen verkocht. Inmiddels is hij de nummer twee van de wereldranglijst bij de junioren onder 45 kilogram. Zijn ultieme doel is de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.