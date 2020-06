Voorschot op bezuinigingen Veldhoven

De uitnodiging voor de bijeenkomst op 29 juni werd maandagavond verstrekt door wethouder van financiën Jeroen Rooijakkers (PvdA), tijdens de digitale raadsvergadering. De kadernota van dit jaar werd tijdens de vergadering besproken. Normaal is dat een document waarin contouren van toekomstig beleid zichtbaar worden. Maar dit jaar is niet normaal. De kadernota bevatte weinig informatie.

‘Forse bezuinigingen noodzakelijk’

Daarover geen kwaad woord van de meeste Veldhovense raadsleden. Er was veel begrip voor de korte nota. Onzekerheid rond het coronavirus en financiële compensatie vanuit het rijk maakt plannen maken moeilijk. ‘Wel is evident dat forse bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk zullen zijn’, staat te lezen in de nota. De verwachting is dat de gemeente de komende jaren met een tekort van 3 tot 5 miljoen euro kampt. Daarover was Joop Horsten (CDA) toch behoorlijk kritisch. ,,Wij hadden meer inhoud verwacht”, zei hij. ,,Zeker op het gebied van corona en de directe kosten die daarmee gemoeid zijn. Daar had een inschatting van gegeven kunnen worden.”

Horsten schrok dat het tekort dat de komende jaren op kan lopen tot ver boven 10 miljoen euro. Nog maar kort geleden werd het cumulatieve tekort geraamd op een bedrag onder de 5 miljoen euro. Horsten: ,,Dat kan volgens mij echt niet waar zijn. Ik wil graag horen dat dit een schrijffout is.”

‘Woonlasten tegen het licht’

Maar van een schrijffout was geen sprake, verzekerde wethouder Rooijakkers. Het beheer van openbaar groen, verlichting en gebouwen moet opnieuw aanbesteed worden. Een deel van het integrale huisvestingsplan voor scholen moet nog vastgesteld worden. Het abonnementstarief voor de WMO, waarbij eigen bijdragen niet meer inkomensafhankelijk zijn, zorgt voor een aanzuigende werking. Allemaal zaken die veel geld kosten. Daar komt corona nog bij. ,,De opgave waar we voor staan is groot”, zei Rooijakkers. ,,Daarom hopen we ook echt dat de raad met suggesties komt.”

Een aantal raadsleden nam vast een schot voor de boeg. Vivianne van Wieren (VVD) wil dat gekeken wordt naar het budget voor de viering van het 100-jarig bestaan van Veldhoven. Verder opperde zij dat met het omscholen van personeel en natuurlijke afvloeiing misschien wat kosten te drukken zijn. Ze kreeg bijval van Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal).