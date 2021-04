Voorstel om plan voor KFC en Domino's in Zeelst te schrappen komt te vroeg, vindt de raad

De meeste andere partijen vonden het echter niet het juiste moment. ,,Senioren Veldhoven loopt hiermee voor de muziek uit", stelde VVD’er Jos van Daele. ,,Er is nog geen bestemmingsplan, dus er valt nog niks terug te trekken.” Het bestemmingsplan is overigens wel in de maak en wordt later dit jaar aan de raad voorgelegd.

Kaarten tegen de borst

Of de drie coalitiepartijen straks met het omstreden plan gaan instemmen, is nog niet duidelijk. Eerder vroegen zij zich in een open brief wel hardop af of het een haalbaar plan is, maar woensdagavond hielden ze de kaarten nog tegen de borst.