Vooruit met de geit op de eerste Geitenkijkdag: ‘Ik heb nog nooit zo’n rij bij de kassa gezien als deze keer’

VELDHOVEN - De eerste van een serie van acht Geitenkijkdagen in de weekenden van maart was een groot succes. Maar liefst 525 bezoekers genoten bij ‘t Geitenboerke in Veldhoven van de lammetjes, geiten en een lekker zonnetje.

‘Vooruit met de geit’, staat er in witte letters op de blauwe shirts van Dion Keeris en Meis Jansen. De meiden uit Knegsel lopen zaterdagmiddag in de lammerenstal af en aan met flesjes en lammetjes. ,,We vullen flesjes, halen lege flesjes op en zetten de lammetjes weer terug in de stal”, vertelt Dion. Er vormt zich al snel een rij van wel twintig meter lang met liefhebbers die een lammetje een flesje melk willen geven. En dat zijn niet alleen ouders met jonge kinderen.

Sharon van Heertum en Vera de Laat kennen elkaar van de sportschool. Drie keer per week trekken ze daar de bokshandschoenen aan. Vandaag gaan ze wat minder hardhandig te werk. Allebei hebben ze een lammetje op schoot dat ze zachtjes strelen nadat ze de pasgeborenen een flesje hebben gegeven. ,,Het is superleuk om hier te zijn. Ik wist niet dat dit hier zat”, zegt De Laat die sinds drie jaar in Veldhoven woont.

Het verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm ED20220304-0007 Veldhoven De eerste Geitenkijkdag van het seizoen. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Het tweetal stond al vlak voor de opening om 13.30 uur aan de poort. Van Heertum was enkele jaren geleden al eens op een geitenkijkdag. ,,Het is nog steeds voor herhaling vatbaar. We komen nog wel een keer terug.”

Corona en Q-koorts

Vorig jaar mocht geitenboer Christ Schippers vanwege corona geen bezoekers ontvangen. ,,Mensen snakken weer naar een uitje en het is er vandaag prima weer voor. Ik heb hier sinds de start in 2005 nog nooit op de eerste dag een rij voor de kassa gezien zoals vandaag.”

Quote Maande­lijks wordt de melk gecontro­leerd. Tijdens de lammerperi­o­de waar we nu in zitten, zelfs twee keer per maand Christ Schippers

Dochter Daniëlle is het vertrouwde gezicht achter de kassa. Boven de entree staat op een bordje de tekst ‘geen Q-koorts op dit bedrijf’. ,,Deze vraag krijgen we nog wel eens”, zegt ze. ,,Mensen willen dat wel weten omdat Q-koorts bekend is bij geitenhouderijen. Maar dat is op ons bedrijf nog nooit het geval geweest.”

Er wordt ook nog steeds gecontroleerd op aanwezigheid van dit virus. ,,Maandelijks wordt de melk daarop gecontroleerd. Tijdens de lammerperiode waar we nu in zitten, zelfs twee keer per maand”, meldt vader Schippers desgevraagd. Hij verwacht deze lammerperiode 750 lammetjes waarvan er inmiddels al zo’n 550 zijn geboren.

Roze stippen op de rug

in de geitenstal is het minder druk. Hier kunnen bezoekers de dieren wat brokjes geven. Een medewerkster legt uit waarom sommige dieren een roze stip op de rug hebben. ,,Zodra een geit bevallen is, krijgt deze een roze stip op de rug. Als we deze dan in de melkcarrousel zien, weten we dat we ervoor moeten zorgen dat de biest (de eerste melk nadat de geit bevallen is, red.) niet in de melktank komt. De pasgeboren lammetjes krijgen drie flesjes van deze biest. Daarin zitten alle afweerstoffen, vitamines en mineralen die ze nodig hebben.”

De Geitenkijkdagen zijn in de maand maart elke zaterdag en zondag te bezoeken tussen 13.30 en 17.00 uur. Entree is twee euro.