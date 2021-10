Voorvechter voor kunst van mensen met een beperking neemt afscheid: ‘Soms moet je niet binnen de lijntjes kleuren’

Van Bree is opgeleid als docent beeldend vormen en begon in 1986 als pedagogisch medewerkster bij Severinus, waar ze op dat moment iemand zochten met speciale aandacht voor muziek. Tot en met 1996 was ze ook dirigent bij Severinoos; het koor van cliënten van Severinus. Ook werkte ze onder meer mee aan een theaterproject en maakte fotoboeken voor mensen met een beperking. De laatste jaren van haar loopbaan werkte ze ook voor Montis, een ander creatief project van Severinus.

,,Vanaf moment één vond ik het hartstikke leuk. De mensen uit deze doelgroep zijn heel erg authentiek. Wat hun niveau ook is, of welke onderliggende problemen ze ook hebben, ik vind het belangrijk om hun talenten naar boven te halen en verder proberen te ontwikkelen. Van mijn leidinggevende kreeg ik heel veel ruimte om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Daar is het atelier er eentje van.”

Er een dagbestedingsproject van maken

In 1994 begon Van Bree een dagdeel in de week met twee groepjes van drie en vier personen. ,,Na een jaar hielden we een expositie in de burgerhal van het gemeentehuis. Dat was voor veel mensen een eyeopener. Die zeiden: ‘goh, kunnen ze dit ook?’ Naar aanleiding daarvan vroeg de directie mij om er een dagbestedingsproject van te maken.” Het atelier kreeg een lokaal bij de Parasol. Na uitbreiding verhuisde het atelier nog verschillende keren, tegenwoordig zit het in de Zilstermolen.

In de tijd dat van Bree het atelier bij Severinus opzette, kwam ze in contact met iemand die met een vergelijkbaar project in Tilburg bezig was en samen zetten ze een contactgroep op. ,,Daar was heel veel behoefte aan, want binnen zo’n grote organisatie sta je vaak vrij alleen op het gebied van kunst, omdat de meesten daar geen verstand van hebben.”

Quote In de jaren 90 werd er nog een beetje raar aangekeken tegen kunst van mensen met een beperking. We hebben echt een beetje emancipa­tie­werk verricht voor deze kunste­naars Henny van Bree

De contactgroep werd stichting Zuidkunst met ateliers uit Brabant, Zeeland en Noord-Limburg. Gezamenlijk organiseerden ze onder andere een reizende tentoonstelling. ,,In de jaren 90 werd er nog een beetje raar aangekeken tegen kunst van mensen met een beperking. We hebben echt een beetje emancipatiewerk verricht voor deze kunstenaars.” Via dezelfde stichting belandde van Bree ook bij een tijdschrift over outsiderkunst. ,,Dat was een heel inspirerende tijd.” De lijst met hoogtepunten is te lang op te noemen en omvat onder andere een hele week voor outsider art-kunstenaars met begeleiders tijdens Rotterdam Culturele hoofdstad en de expositie in museum Kempenland ter ere van het tienjarig bestaan van het atelier. ,,Dat was echt een kroon-op-je-werk-moment.”

De stichting Zuidkunst werd opgeheven omdat ze haar doel had bereikt. ,,Dat merkten we hier ook. Ik heb het idee dat het nu volledig is geaccepteerd. Severinus, maar ook bijvoorbeeld de gemeente wist ons steeds beter te vinden voor opdrachten. We werden zelfs een soort vlaggenschip voor Severinus. Dat was leuk om te merken en zorgde dat ik veel voor elkaar kon krijgen. Ik heb altijd de mogelijkheid en middelen gekregen om dit te gaan doen. Ik heb ook wel eens problemen gehad met de directie en ook wel eens gedacht, dit doe ik zonder toestemming te vragen. Soms moet je niet binnen de lijntjes kleuren.”