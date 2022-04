Voorzitter Omloop der Kempen Henry van den Biggelaar stopt; ‘Ik probeer iets minder een control freak te zijn, maar het loslaten is een proces’

Veertig jaar was de scheidend voorzitter actief in de organisatie van de koers. In 1982 werd hij penningmeester en vrij snel daarna ook ploegleider. Van den Biggelaar had daarna in de loop van de jaren verschillende functies, onder andere als secretaris en verantwoordelijke voor het deelnemersveld en de omloopkrant. ,,Ik ben sleurgevoelig, maar omdat ik telkens andere taken heb uitgevoerd en alles binnen de organisatie heb gedaan, heb ik het zo lang volgehouden.”