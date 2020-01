VR-dementiebril geeft inzicht in aandoening

Een man met dementie gooit zes schepjes koffie in de filterhouder zonder filter. Dan schakelt hij het koffiezetapparaat in zonder een pot onder de filterhouder te zetten. Dat wekt irritatie op bij de mantelzorger. Het is een scène uit een filmpje dat in de VR-bril te bekijken is. ,,Je kruipt in de huid van iemand met dementie. Je hoort daarbij hoe die persoon denkt”, zegt Bas Delfsma, ouderenadviseur bij SWOVE. ,,Het filmpje stimuleert de mantelzorger om ook te kijken naar het eigen gedrag”, stelt Carolien van der Heijden, adviseur Welzijn, Wonen en Zorg bij SWOVE.