Vrachtwagen komt in sloot terecht in Veldhoven

Half miljoen bijen in beslag genomen in Veldhoven na ruzie met imker, eigenaar ‘had geen verstand van zaken’

16 augustus VELDHOVEN - In de gemeente Veldhoven zijn zondagochtend ongeveer een half miljoen bijen in beslag genomen door de dierenpolitie Oost-Brabant, in opdracht van de officier van justitie. Volgens de politie had de eigenaar geen verstand van zaken.