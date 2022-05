Vrachtwagenchauffeur aangehouden na zwaar ongeval op A67 bij Veldhoven: ‘Had mogelijk file niet gezien’

Volgens een politiewoordvoerder is de chauffeur aangehouden omdat de politie vermoedt dat deze een ‘behoorlijk aandeel’ had in het veroorzaken van het ongeluk: ,,Dat we iemand aanhouden is niet standaard, maar op basis van de verhalen van getuigen en onderzoek denken we dat er vlak voor het ongeval een file ontstond. Eén van de scenario's die we onderzoeken is dat de chauffeur de file niet heeft gezien.”