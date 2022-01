Vriend wil Wouter uit Veldhoven origineel cadeau geven, maar dat lukt nét niet

Boswande­ling met een opdracht. ‘De Opperbok­ken­rij­der, is dat een mens?’

VELDHOVEN - Groepjes mensen trokken afgelopen weekend vanaf Gasterij ‘t Dorpsgenot de bossen aan de Toterfout in. Zij gingen op zoek naar de Opperbokkenrijder die in de 18e eeuw Oerle in zijn greep had.

30 januari