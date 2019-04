Vrijwilligers in Veldhoven: 'Het geeft veel voldoening'

De ondersteunende dienst van de Stichting Welzijn Ouderen in de Veldhovense Gemeenschap (SWOVE) heette nog Vrijwillige Thuiszorg toen het echtpaar Admiraal zich in 2003 als vrijwilliger aanmeldde. ,,We verhuisden naar een nieuwe woning. Toen het huis ingericht was, meldden we ons aan na een oproep in het Veldhovens Weekblad", zegt Agnes Admiraal. Ze herinnert zich nog een man die terminaal was. ,,Hij wilde dood, vertelde hij me bij ons eerste contact. Tot aan zijn overlijden hebben we nog twee maanden twee dagdelen per week samen gezellig gekletst."