Vrijwilligers S.V. Marvilde breiden accommodatie uit

VELDHOVEN - S.V. Marvilde is in het rijke bezit van meer dan honderd vrijwilligers. Bijna een kwart daarvan zet zich momenteel in bij de uitbreiding van de accommodatie aan de Kerkakkerstraat.

Na zestien jaar stond Erwin van de Meerakker vorig jaar voor het laatst onder de lat van het eerste elftal van Marvilde. Deze dagen zet hij zich samen met secretaris Peter Janssens in als coördinator van de bouw.

,,De laatste twee jaren mochten we 150 nieuwe leden verwelkomen waardoor het ledental richting de 650 gaat. Het zijn vooral meisjes. In 2015 startten we met één team, nu hebben we er al zeven. Daardoor komen we nu in de knel met de huidige zes kleedkamers. Bij jongens kun je ze dubbel bezetten, maar dat gaat niet met een jongens- en meisjesteam", schetst Van de Meerakker de noodzaak van nieuwbouw.

Verbouwing

In april startte de realisatie van een gebouw met twee ruime kleedkamers en doucheruimtes, toiletten, een onderhoudshok, ruimte voor de masseur, een scheidsrechterruimte en een techniekruimte. Een oproep tijdens de vrijwilligersavond in januari leverde voldoende mensen op die wilden helpen. ,,We hebben alles uit de eigen gelederen kunnen rekruteren, behalve de metselaars. Die hadden we niet voldoende om onze planning te realiseren", legt Van de Meerakker uit.

Het werk ligt op dit moment ruim een week achter op de planning. Janssens: ,,Dat valt ons niet tegen. Het is 100% vrijwilligerswerk. Van maandag tot en met donderdag zijn er elke avond zes mensen aanwezig. Via een klus-app wordt bepaald wie wanneer werkt." De zestigplussers Ad Keeris, tevens erelid, en Thieu van Genesen zijn benaderd vanwege hun technische kennis en ervaring in de bouw. Vrijwel altijd zijn zij aanwezig.