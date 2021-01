Vrijwilligers werven voor de brandweer is ‘grote uitdaging’

VELDHOVEN - Wie altijd al brandweerman of -vrouw wilde worden krijgt in de regio nu de kans; de brandweer zoekt tientallen mensen die zich willen laten opleiden. De werving is in deze tijd een grotere uitdaging dan normaal volgens communicatieadviseur Leo Tegelaar van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

,,Normaal gesproken zetten we altijd een brede multimediacampagne op, maar het is door corona nu lastig om posters en flyers te verspreiden op plaatsen waar veel mensen komen.” Desondanks leverde twee eerdere rondes al zo'n vijftig aanmeldingen op. ,,Daarvoor zijn de online voorlichtingsbijeenkomsten eind deze maand. Voor mensen die zich nu aanmelden plannen we informatiebijeenkomsten in de loop van maart. De eerstvolgende opleiding start in september en idealiter willen we nog 60 mensen meer opleiden.”

Veldhovenaar Bert Dirks (23) is brandweervrijwilliger. Hij is nu zo’n drie jaar ‘manschap A’ en wil graag doorgroeien naar bevelvoerder of op de hoogwerker gaan werken. ,,Vanaf het moment dat ik kon praten wilde ik al bij de brandweer. Vroeger was ik bij de jeugdbrandweer. Op mijn achttiende werd ik niet toegelaten omdat het op dat moment nog te druk was met mijn opleiding. Nu hoef ik maar één dag in de week naar school en de andere dagen werk ik als werkvoorbereider bij een installatiebedrijf en ben ik overdag beschikbaar.”

Niks tegen elkaar zeggen

Wat heeft een brandweervrijwilliger volgens hem nodig? ,,Als je een teamspeler bent en mensen of dieren wilt helpen, dan ben je al een heel eind. Het mooiste vind ik als we met zes man in de wagen zitten en niks tegen elkaar zeggen maar allemaal weten, we gaan deze klus klaren met zijn zessen.”

Ook in zijn vrije tijd is Dirks een echte hulpverlener. “Vorig jaar belde iemand me op bij wie ik net op bezoek was geweest. Hij had een auto met schade aangetroffen op een vreemde plek. Ik ben gaan kijken en er bleek nog iemand in te zitten.”

Allereerste klus

Dirks kan zich zijn allereerste klus nog goed herinneren, het was nog tijdens de opleiding. ,,Toen op het dak van bakkerij Moeskops de isolatie in brand was gevlogen zei de bevelvoerder: ‘breng het geleerde nu maar in praktijk.’” Dirks heeft geen uitgesproken voorkeur voor blussen of juist hulpverlening, maar vindt de variatie vooral leuk. ,,Natuurlijk zijn er ook klussen bij waarna je wel even gaat nadenken, bij een reanimatie of als je iemand achterstevoren in de auto aantreft. Dat zijn beelden die je niet elke dag ziet. Als het nodig is, is er nazorg. Ik heb het tot nu toe altijd afgekund met mijn collega’s. We kunnen samen goed praten en elkaar 24 uur per dag, zeven dagen in de week bellen als we ergens mee zitten.”

Bij achttien posten in de regio kan de brandweer versterking gebruiken. Geïnteresseerden moeten in ieder geval in de gemeente wonen (of werken) waar ze vrijwilliger willen worden. Op de site jouwbrandweer.nl staan de posten en alle eisen waaraan brandweervrijwilligers moeten voldoen.