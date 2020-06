Vrouwensportschool in Veldhoven verder in afgeslankte vorm

Het plan is afkomstig van Deyonne van Dam, eigenaar van DéDé Dance. Zij nam eerst contact op met Monique van Hoek-Donker, oprichter van Countour Care. Via Van Hoek-Donker kwam Van Dam bij instructrice Ingrid Slegers terecht. Die was meteen enthousiast.

,,Ik ken Ingrid ook al via een vriendin”, reageert Van Dam. ,,Ik wilde haar er heel graag bij hebben.” Van Dam had nog een ruimte over waar in de ochtend plek is voor sportlessen. In die ruimte gaat Slegers nu sportlessen aanbieden samen met mede-instructrice Miriam van Gils.

,,We gaan in afgeslankte vorm verder”, zegt Slegers. De twee instructrices zochten contact met meer dan 100 vrouwen die voorheen sportten bij Contour Care. ,,We hebben al veel enthousiaste reacties gehad, superfijn. We hebben zelfs al behoorlijk wat aanmeldingen”, aldus Slegers. Op 1 juli willen Slegers en Van Gils van start. Zaterdag wordt gestart met het plaatsen van een grote spiegelwand. Daarna volgen nog wat kleine verbouwingen bij DéDé Dance om alles in orde te maken.