Vuilniswagens rijden met vuilnis in de laadbak en schone brandstof in de tank door de regio en door Europa

Stationair klinkt de motor als een zacht zoemende airco. Als het voertuig eenmaal begint te rijden, klinkt het in de cabine als een opstijgend, maar muisstil vliegtuig. De uitlaat op het dak stoot slechts waterdamp uit. Donderdag zijn in Veldhoven twee vuilniswagens die rijden op waterstof geïntroduceerd. Een primeur in Europa.

De twee voertuigen zijn samen met een Gronings exemplaar namelijk de eersten in Europa die een kenteken kregen. De vrachtwagens mogen dus legaal de weg op. En dat gaat dan ook gebeuren.

Kinderziektes

Vanaf volgende week rijden de trucks in eerste instantie door deze regio. De ene is van Cure en zal onder meer door Eindhoven rijden. De andere is van Baetsen en maakt de komende tijd zijn rondjes door Veldhoven, Best en Son. ,,We laten ze eerst in deze regio rijden zodat we kunnen ingrijpen bij eventuele kinderziektes”, zegt Stefan Neis van WaterstofNet, mede-initiatiefnemer van het project.

Later zullen de voertuigen tijdelijk in 10 verschillende Europese steden te bewonderen zijn, aldus Neis. ,,Als eerst zijn Rotterdam, Antwerpen en Keulen aan de beurt.” Later volgt onder meer Parijs. Al die steden zijn geïnteresseerd in de wagens, die – mits de waterstof duurzaam is gemaakt – uitstootloos kunnen rijden.

De elektrische aandrijflijn van de vrachtwagens is ontwikkeld door E-Trucks uit Westerhoven. Dat bedrijf haalde de oude motor uit de vrachtwagens en verving die voor een waterstofsysteem en accupakket. De vuilnismannen kunnen hun voertuig volgooien met waterstofgas bij het tankstation van WaterstofNet op de Automotive Campus in Helmond.

2,7 miljoen euro

Met een volle tank kunnen ze dan twee tot drie dagen rijden. Het is lastig dat uit te drukken in een totaal aantal te rijden kilometers. Veel energie gaat zitten in het oppikken van kliko’s en het samenpersen van afval.

De totale kosten van het project bedragen volgens Neis 2,7 miljoen euro. 60 procent van dat bedrag is gesubsidieerd door de Europese Unie. De rest van het geld is bijeen gebracht door de andere betrokkenen. Zo leverden Cure en Baetsen elk een vrachtwagen.

De potentiële winst van de vrachtwagens zit overigens niet alleen in het beperken van de CO2-uitstoot. Ook het verminderen van de hoeveelheid fijnstof in steden is een doel. Neis verwacht dat de hele tour langs Europese steden een totale besparing van 51 kilo fijnstof gaat opleveren. Als de trucks eenmaal klaar zijn met hun rondje door Europa blijven ze in bezit van Cure en Baetsen.