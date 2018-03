VVD pakt twee extra zetels en wint in Veldhoven: 'Trots, trots en nog eens trots'

,,Trots, trots en nog eens trots", is lijsttrekker van de VVD uit Veldhoven Daan de Kort. Zijn partij komt na de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren op zeven zetels. Daarmee is de VVD de grootste partij van Veldhoven. Nieuwkomer Senioren Veldhoven verraste iedereen en kwam uit het niets op vijf zetels.

,,Wauw”, is het enige wat de zichtbaar beduusde Jolanda van Hulst uit kon brengen nadat de uitslag bekend werd. Samen met Rien Luijkx nam Van Hulst de voorbije maanden het lijsttrekkerschap van Senioren Veldhoven op zich. Een helemaal nieuwe partij, die in één klap vijf zetels bemachtigde. Zo’n grote overwinning had ook Van Hulst niet verwacht. ,,Ik kan verder even niks zeggen, behalve dat ik tevreden ben."

'Nog nooit de grootste'

VVD-lijsttrekker Daan de Kort is vooral blij met zijn campagneteam, en natuurlijk met het het resultaat. ,,We doen al jaren mee in Veldhoven. Maar we zijn nog nooit de grootste geweest", zei De Kort.

Demissionair wethouder en lijsttrekker van Gemeente Belangen Veldhoven (GBV) Mariënne van Dongen-Lamers toonde zich eveneens tevreden met de uitslag. Haar partij is net zoals vier jaar geleden de tweede van Veldhoven ,,We hadden zes zetels. Die houden we nu. Daar ben ik heel content mee.”

Alleen de grote rivaal die GBV vier jaar gelden had, is gedecimeerd. Veldhoven Samen Anders (VSA) is absoluut de grote verliezer van deze verkiezingen. De partij van lijsttrekker Bjorn Wijnands was vier jaar geleden nog de grootste van Veldhoven. Nu verliest VSA de helft van zijn zetels en houdt er slechts drie over. ,,We zijn we zwaar afgestraft”, zei Wijnands. ,,We moeten opnieuw gaan bouwen bij VSA.”

Drie zetels

PvdA, CDA en D66 pakken alle drie twee zetels. Daarmee bestendigd de PvdA zijn positie, verliest D66 een zetel en wordt het CDA in tweeën gehakt. Voor die laatste partij zijn de druiven dus zuur. ,,Dit is wel even slikken”, aldus lijsttrekker Marionne van Dongen.

De huidige coalitie van GBV, VVD en D66 komt nu op vijftien zetels. Daarmee hebben die drie partijen een meerderheid. Een doorstart is dus mogelijk. Maar voor D66-lijsttrekker Ingrid Hartlief is dat op dit moment niet aan de orde. ,,We zijn een zetel kwijt en we moeten afwachten wat de VVD wil", zei Hartlief. ,,Ze kunnen denk ik niet zomaar om Senioren Veldhoven heen."

Hoge opkomst