VVV Veldhoven per 1 januari definitief verleden tijd: ‘Er was stiekem toch echt wel vraag naar’

VELDHOVEN - Het besluit is al ruim een jaar geleden genomen, maar per 1 januari gaat het daadwerkelijk gebeuren: de sluiting van de VVV Veldhoven.

De VVV-balie was sinds 2004 gevestigd in de Veldhovense bibliotheek aan het Meiveld. Bibliotheek-directeur Dorine Prinsen baalt nog steeds van het besluit van de gemeente om de subsidie van bijna 48.000 euro per jaar per 2021 stop te zetten.

,,Het is vooral jammer voor het aanbod in Veldhoven. Want ook al denkt de gemeente dat we veel informatie voortaan ook wel digitaal kunnen vinden, er was stiekem toch echt wel vraag naar wat wij deden."

Dat laatste beaamt ook Christ Schippers, voorzitter van de Lokaal-Toeristische Adviesraad Veldhoven. ,,Een folder drukken en ergens neerleggen is natuurlijk niet zo moeilijk, maar je informatie online actueel maken en ook actueel hoúden is een heel ander verhaal."

Quote Er valt nu wel iets weg, dat is moeilijk in euro's uit te drukken. Maar de gemeente heeft geld nodig, zo simpel is het. Christ Schippers, voorzitter Lokaal-Toeristische Adviesraad Veldhoven

Zeker in de vakantieperiodes merkt Schippers, zelf uitbater van Gasterij 't Dorpsgenot, dat veel recreanten en toeristen zeker ook belangstelling voor Veldhoven hebben. ,,Helemaal in deze tijd, nu mensen er sneller voor kiezen om in eigen land te blijven."

Contracten niet verlengd

Prinsen heeft door de beëindiging van de VVV ook moeten schrappen in het aantal uren voor de medewerkers. Daardoor zijn nu twee tijdelijke contracten niet verlengd. ,,In verhouding gaat het om nog geen 10 procent van onze totale formatie, maar toch: het was een belangrijke bijzaak."

Als voorbeeld noemt ze het succesvolle Lekker Rondje Veldhoven, de culinaire (fiets)tocht door de gemeente. ,,Daar moeten we na deze editie, die in november 2021 afloopt, wel mee stoppen."

Toeristenbelasting omhoog

Schippers: ,,Er valt nu wel iets weg, dat is moeilijk in euro's uit te drukken. Maar de gemeente heeft geld nodig, zo simpel is het. Dat zien we trouwens ook aan de toeristenbelasting, die nu weer omhoog gaat."

De bibliotheek gaat overigens wel door met de verkoop van cadeaukaarten en een beperkt aantal fiets- en wandelkaarten.

Het agentschap in Gasterij 't Dorpsgenot stopt ook per 1 januari, daar blijven straks wel wandel- en fietsroutes verkrijgbaar. 't Dorpsgenot blijft wel aangesloten bij het Toeristisch Informatie Punt (TIP) Eersel.