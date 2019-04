Wachten op plan voor Veldhovense vakantieparken

Lokaal Liberaal wilde de gemeente via een motie zo ver krijgen die tijdelijke ontheffing te verlenen. Na drie schorsingen werd de motie aangehouden. Veel duidelijkheid werd nog niet verschaft. En daar was het Maarten Prinsen van Lokaal Liberaal nou juist om te doen. ,,Hoe kunnen we de mensen die daar wonen, geruststellen?”, vroeg hij zich hardop af.

Die mensen waren namelijk flink geschrokken van de controle halverwege maart, betoogde Prinsen. ,,De gemeente Veldhoven wil dat vakantieparken worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn, namelijk recreëren”, liet burgemeester Marcel Delhez destijds weten. Mensen die permanent op het park wonen, kregen een via een brief te verstaan dat bewoning tot zes maanden wordt gedoogd.

Maar veel mensen wonen daar al veel langer. Waarom ging de gemeente nou ineens controleren? Nou, zo plotseling kwam die controle niet, vond Yentl van Bakel (VVD). ,,Mensen worden actief geïnformeerd over de regels wanneer ze zich inschrijven in het park.”

Miniwijken

Van Bakel kreeg bijval van burgemeester en portefeuillehouder Delhez. Hij wees op een raadsbesluit uit januari 2018 om maatregelen te nemen tegen illegale bewoning. ,,Dat kan leiden tot miniwijken die onder de radar van de overheid blijven”, aldus Delhez. ,,Dat kan ondermijnende criminaliteit in de hand werken.”

,,Niet dat zoiets per se aan de hand is op Molenvelden”, voegde Delhez nog toe. Hij raadde Prinsen aan zijn motie in te trekken, ook omdat de gemeente de door Prinsen voorgestelde ontheffing niet zou kunnen regelen. Delhez: ,,Als de motie wordt aangenomen, moet ik hem naast mij neerleggen.”

Hoofdelijke stemming

Na een schorsing bleek Prinsen bereid zijn motie aan te houden. ,,Het zou dan wel mooi zijn als college toe kan zeggen dat bewoners een brief krijgen waarin staat dat de gemeente zoekt naar passende maatregelen.” Daarop besloot Delhez op zijn beurt een schorsing aan te vragen.

,,Dat gaan we niet doen”, was zijn antwoord even later. De raad moet niet op de stoel van het college gaan zitten, vond Delhez. Bovendien had hij al ‘vijf, zes of zeven keer’ gezegd dat de gemeente maatwerk wil leveren. Delhez: ,,We gaan het van geval tot geval bekijken. We sturen niemand zomaar weg.”