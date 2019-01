Wandeldriedaagse Veldhoven terug

Een aantal dingen is anders dan voorheen. Zo vindt de driedaagse dit jaar op 12, 13 en 14 juni plaats. De week na Pinksteren is voortaan de vaste wandelweek.

Het aantal afstanden verandert ook. Kinderen kunnen nu 2,5, 5 of 7,5 kilometer per dag lopen. De 10 kilometer valt af. ,,Dat was voor veel kinderen te ver”, legt mede-organisator Jos Bolder uit. ,,De 2,5 kilometer hebben we erbij gepakt. Dan kunnen de kleintjes ook meelopen.” Ook zal niet meer buiten de bebouwde kom gelopen worden. Ouders mogen mee, maar alleen onder begeleiding van een kind, aldus Bolder (54). ,,De jeugd blijft natuurlijk voorop staan.” Hij mikt op zeker 200 deelnemers.

Tijdens de laatste editie in 2017 hadden slechts 56 deelnemertjes zich aangemeld. Bolder: ,,De muzikanten van de harmonie waren met meer.” Daarom ging de wandeldriedaagse vorige zomer niet door. Dat was voor het eerst sinds de eerste editie in 1962.

Al bijna 20 jaar is Bolder betrokken bij Stichting Vakantiewerk. Elk jaar organiseert hij samen met andere vrijwilligers in de zomermaanden verschillende activiteiten voor kinderen. Traditiegetrouw was er altijd de meerdaagse wandeltocht aan het eind van de zomervakantie. Maar het aantal deelnemers liep terug, al jaren. Terwijl aan allerlei andere activiteiten tijdens de zomervakantie steevast voldoende kinderen meededen. Bolder: ,,In de eerste week hadden we vorig jaar tussen 300 en 400 deelnemers.”

Concurrentie

Het is gissen naar de reden dat tegenwoordig zo weinig jeugdige wandelfanaten te vinden zijn in Veldhoven. ,,Kinderen zitten tegenwoordig graag achter de computer”, stelt Bolder. ,,En in de laatste week van de vakantie beginnen de sportverenigingen weer. Daar hadden we concurrentie van.”

Toch ging Bolder niet bij de pakken neerzitten. Vorig jaar besloot het bestuur van Stichting Vakantiewerk al dat de wandeldriedaagse slechts eenmaal zou ontbreken. ,,We vonden het toch jammer dat zo’n oud evenement ter ziele zou gaan”, zegt hij.

Het bestuur zocht contact met Stichting Avond4daagse Eersel. Sinds drie jaar wordt daar weer volop gewandeld, na een stop van vijftien jaar. ,,Daar zijn we gaan kijken”, aldus Bolder. ,,We kregen het draaiboek van Eersel zo in onze schoot geworpen. Daar hebben we onze eigen draai aan gegeven.”