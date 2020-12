Wandeling met kerstverhaal op de telefoon in Veldhoven

De wandeling is een initiatief van Kliederkerk waarbij jong en oud samen op een creatieve manier kennismaken met de bijbel. De Immanuelkerk en Geloofsgemeenschap Oase houden zo'n zes keer per jaar een bijeenkomst. ,,Vorig jaar hadden we een kerstviering in blokhut De Bosbender. Door corona kan dat nu niet. De kerstwandeling in deze opzet doen we nu voor de eerste keer", weet Hetty van den Hurk.

De koster van de Immanuelkerk is nauw betrokken bij de organisatiet. Met de werkgroep Kliederkerk en kerkelijk werker Lieuwe Wijbenga bedacht ze acht taferelen die vooraf op film zijn gezet. De figuranten in de filmpjes zijn allen verbonden aan de Immanuelkerk. Tien personen kregen een rol als koning, herder, engel of keizer. Van den Hurk: ,,De kleding kregen we geschonken van een groep die voorheen een kersttocht hield vanuit wijkcentrum D'n Uitwijk.”

Soldaat van de keizer

Verspreid door de wijk d'Ekker komen de kleine groepjes flyers tegen met daarop een qr-code. Na het scannen daarvan met een smartphone start een filmpje. Bij de Immanuelkerk bevindt zich de eerste qr-code. In het filmpje figureert Wijbenga als soldaat van de keizer. Hij geeft het bevel om op weg te gaan naar Bethlehem.

Het was leuk, vindt Marijke Pellemans als ze terug is van de route. ,,Alles wat je in deze tijd kunt doen, is meegenomen. En je bent meteen even in de buitenlucht." Ze liep de route met haar zoon Bram (9) en Alex (10). Bram en Alex kennen elkaar van de Kliederkerk. ,,De jongens vinden het leuk om dit samen te doen. Alex zag zichzelf terug als Jozef in een van de filmpjes.” Samen beantwoorden ze nog enkele vragen om mee te dingen naar een prijsje.

Geen beschuit met muisjes maar oliebollen

Alexander en Annemieke Bouman liepen de tocht met hun drie dochters en een vriendinnetje. ,,Het leukst was het filmpje met de drie koningen", zegt dochter Merel (8). Na het scannen van de laatste qr-code luisteren ze samen naar het lied 'Er is een kindeke geboren op aard.'

Maar dit keer geen beschuit met muisjes voor de familie Bouman. ,,We gaan oliebollen eten in het Citycentrum." De kerstwandeling van zo'n 2,5 kilometer kan nog tot en met zondag worden gelopen. Daarna zijn de flyers verdwenen.