Weer sportschool in Veldhovense St. Maartenkerk

In het kerkgebouw in de Veldhovense wijk Heikant zat voorheen ook al een sportschool, I-Move. De huurovereenkomst tussen die zaak en parochiebestuur Christus Koning - eigenaar van de kerk - is op verzoek van ondernemer Ivo Recourt beëindigd. De uitbaters van de nieuwe sportschool, Jeroen Heesakkers en Vivian van Gansewinkel, gaan de kerk de komende twee maanden van binnen verbouwen.

,,We nemen het klantenbestand van I-Move over, dus klanten die hier blijven sporten, kunnen dat gewoon blijven doen", vertelt Heesakkers. Tijdens de verbouwing kan er de komende tijd sowieso al buiten gesport worden. ,,Leden die gedurende de werkzaamheden ook binnen willen sporten, kunnen tijdelijk bij Anytime in Eindhoven terecht. Als het goed is, kunnen we dan begin september zowel binnen als buiten van start.”

Eerste eigen club

Voor de in Veldhoven opgegroeide Heesakkers en zijn vrouw is de sportschool in de Heikant zijn eerste eigen club. Eerder deed hij ervaring op bij een vestiging van de fitnessketen in Weert. Toen het stel hoorde dat het kerkgebouw aan de Heibocht vrijkwam, hoefde ze niet lang na te denken. ,,Een prachtige plek, met veel licht en ruimte.”

Het parochiebestuur is blij met de nieuwe huurders. ,,We hebben veel vertrouwen in de nieuwe eigenaars", zo laat het bestuur schriftelijk weten. Het kerkgebouw werd in 2016 aan de eredienst onttrokken.