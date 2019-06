Weggeman toezichthouder ZuidZorg

De benoeming volgt na voordracht door de Ondernemingraad. Weggeman vult de vacature in die ontstond na het overlijden van vice-voorzitter Driek van Griensven in oktober vorig jaar.

Eindhovenaar Weggeman is hoogleraar organisatiekunde. Hij heeft ruime ervaring in de gezondheidszorg en heeft veel contacten in de regio als het gaat om innovatie. Hij was eerder toezichthouder bij Brainport Development en Buurtzorg.