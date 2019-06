Wegpiraat die ongeluk veroorzaakte op A67 blijkt 16 jaar oud te zijn

video Politieach­ter­vol­ging op A67 eindigt in botsing met vrachtwa­gen op parkeer­plaats

14:33 EINDHOVEN - Een politieachtervolging op de A67 is woensdagochtend geëindigd in een botsing met een vrachtwagen op een parkeerplaats net over de grens in België. De auto die door de Nederlandse politie achtervolgd werd, reed op de parkeerplaats langs de E34 tegen de achterkant van een truck.