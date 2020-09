Weinig vuurwerk in Veldhovens knaldebat

VELDHOVEN - Veldhoven krijgt mogelijk vuurwerkvrije zones eind dit jaar of volgend jaar. Een centrale vuurwerkshow of algeheel vuurwerkverbod komt er waarschijnlijk niet.

Voor de korte termijn is niets doen de beste optie. Dat is de conclusie van veel raadsleden na het debat van dinsdagavond. Ze mochten zich uitspreken over vuurwerk in Veldhoven. Alleen vuurwerkvrije zones konden op veel bijval rekenen. ,,Niemand vindt het tof als z’n oma bij Merefelt uit bed wordt geknald.”

Dat zei Vivianne van Wieren, fractievoorzitter van de VVD. Haar partij is niet per se tegen vuurwerkvrije zones, maar heeft wel twijfels bij de handhaafbaarheid. Het liefst houdt de VVD alles bij het oude. Die mening hebben meer Veldhovense partijen. In ieder geval voorlopig dan. Nu een besluit nemen voor aankomend oudjaar is te ingrijpend.

‘Veel kosten’

Die houding was mede ingegeven door vuurwerkverkoper Edwin Coppelmans. Hij sprak de raad toe en wees erop dat het onderwerp vuurwerk eigenlijk al in juni besproken zou worden. Toen dat niet gebeurde, besloot Coppelmans zijn jaarlijkse inkopen te doen. ,,Ik heb dit jaar al veel kosten moeten maken”, zei hij.

Dat het onderwerp überhaupt op de agenda stond was te danken aan D66. Die partij bereidde begin dit jaar een motie over vuurwerk voor die bijna door de hele raad werd ingediend. De opdracht aan het college: schets een aantal scenario’s die overlast tijdens de jaarwisseling kunnen inperken.

Het college van Veldhoven hield een online enquête en kwam mede op basis van de resultaten met vier opties: een algeheel verbod, vuurwerkshow, vuurwerkvrije zones of niets doen. Senioren Veldhoven voegde daar dinsdag nog een optie aan toe. Elly de Greef pleitte voor het aanwijzen van specifieke plekken waar juist wel vuurwerk afgestoken zou kunnen worden.

Vuurwerkvrije zones

Een idee dat op weinig bijval kon rekenen. Ook voor een algeheel verbod voelde niemand wat. Het instellen van een centrale vuurwerkshow is te duur, concludeerden de meeste raadsleden. Andrej van Hout (PvdA) wilde wel een centrale vuurwerkshow. Zo’n show hoeft niet volledig door de gemeente betaald te worden, zei hij. ,,Veldhovenaren zijn ondernemend en creatief genoeg om een bijdrage te leveren.”

Van Hout wilde daarnaast ook het vrij afsteken van vuurwerk toestaan. Verder wilde hij dat buurtbewoners zelf vuurwerkvrije zones zouden instellen. ,,Het is van alles wat”, vond Maarten Prinsen van Lokaal Liberaal. ,,Mij is niet duidelijk waar de PvdA nu eigenlijk voor kiest.”

Het enige waar alle partijen het over eens waren: het instellen van vuurwerkvrije zones bij bijvoorbeeld zorgcentra, het ziekenhuis of de kinderboerderij kan (op termijn) een goede toevoeging zijn in Veldhoven. Later dit jaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit.