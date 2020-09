Wel of geen nieuwe naam voor nieuw zwembad Veldhoven? ‘Niet nodig om onnodige kosten te maken’

Zorgstop cliënten door faillisse­ment zorgverle­ner uit Eersel

8 september EERSEL - Zorgorganisatie HSPO Zorgpunt in Eersel heeft een faillissement aangevraagd. Gevolg is dat een deel van haar cliënten per direct zonder thuiszorg kwam te zitten. Verzekeraar CZ verwijt de zorgverlener dat die te laat aan de bel trok.