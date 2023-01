Werk aan Veldhovense Kempenbaan nu echt van start, fietsers gaan het als eerste merken

Bedreiger Mark Rutte wekt woede van aanklager: ‘Vrijheid van meningsui­ting? Je moet maar durven!’

DUIZEL – Je moet maar durven, premier Rutte via Twitter met de dood bedreigen en dat dan vrijheid van meningsuiting noemen. De aanklager in de rechtszaak tegen een Duizelnaar was woedend.

11 januari