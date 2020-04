Werkzaamheden Veldhovens knooppunt bijna van start

De nieuwe N69 (Westparallel) loopt vanaf de Belgische grens bij Valkenswaard richting Veldhoven. Daar takt de nieuwe weg aan op de A67 en de Veldhovense Kempenbaan. Aannemer Van Gelder/Mobilis legt dat knooppunt aan in opdracht van de gemeente Veldhoven.

Van Gelder/Mobilis start met de aanleg van nieuwe op- en afritten op de A67. Bij het beekje de Gender wordt een ecoduiker gemaakt, zodat het water onder de nieuwe N69 door kan stromen. Verder worden in de eerste fase van de werkzaamheden een nieuw viaduct en nieuwe fietsbrug over de A67 gelegd. In de tweede fase wordt de Kempenbaan verbreed. Elke rijweg krijgt twee rijstroken. Langs een deel van de Kempenbaan worden geluidsschermen geplaatst. Ook komen er nieuwe bomen langs de weg.