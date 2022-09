Wesley geeft afgedankte schilderijen een tweede leven: ‘Oude kunst vind ik vaak te saai’

Nog geen foldertje te vinden voor toerist in Veldhoven

VELDHOVEN - Waar kun je als toerist in Veldhoven terecht voor toeristische informatie nu de plaatselijke VVV gesloten is? Op bar weinig plaatsen, constateren de leden van camperclub De Boemerang die een weekje in het dorp doorbrengen. Nergens is ook maar een foldertje te krijgen.

23 september