Wetenschap snapt weer iets meer van EUV in machines van ASML

ASML heeft mede om die reden in 2013 Advanced Research Centre for Nanolithography in Amsterdam opgericht en financiert het instituut voor de helft. Samen met de twee Amsterdamse universiteiten en wetenschapsfinancier NWO. Onder leiding van Oscar Versolato onderzoekt een groep wetenschappers hoe het proces dat leidt tot het zo gewenste EUV licht precies werkt. Deze week publiceerden ze in wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications een nieuwe stap in het begrip.