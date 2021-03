Wethouder: ‘Buurt wel degelijk tijdig bij bouwplan Bossebaan betrokken’

Dat stelt wethouder Ad van den Oever (VVD) in reactie op het grote aantal bezwaren vanuit de buurt. Bij de gemeente kwamen in totaal 67 bezwaren binnen tegen het plan om op de plek van het voormalige postsorteercentrum en de oude Rabobank vier nieuwe wooncomplexen te bouwen.

Met name het hoogste complex in het plan, gebouw D, stuit veel buurtbewoners vooral vanwege de hoogte van 38 meter tegen de borst. Een aantal bezwaarmakers uitte vorige week, tijdens een vergadering van de gemeenteraad, felle kritiek op de manier waarop tijdens het proces met de omwonenden is omgegaan.

Quote Omwonenden hebben over een aantal zaken hun zorgen uitgespro­ken, die nemen we uiteraard serieus. Daarom hebben we ook extra onderzoe­ken laten uitvoeren. Ad van den Oever, wethouder Veldhoven

,,Misschien is de indruk ontstaan dat we onvoldoende gecommuniceerd hebben met de omgeving en niets hebben gedaan met de reacties op het plan, maar dat is niet het geval", stelde Van den Oever gisteravond toen de raad - na vorige week in tijdnood te zijn gekomen - opnieuw over het plan sprak. Zo heeft ontwikkelaar Cedrus Vastgoed volgens de wethouder met diverse omwonenden ‘keukentafelgesprekken gevoerd, zijn er informatiebijeenkomsten geweest en verslagen van gesprekken rondgestuurd.

Allerstrengste normen

,,Omwonenden hebben over een aantal zaken hun zorgen uitgesproken, die nemen we uiteraard serieus. Daarom hebben we ook extra onderzoeken laten uitvoeren. We willen natuurlijk niet iets gaan bouwen waar omwonenden veel woongenot voor moeten inleveren.” En daarom, zo voegde hij daar aan toe, zijn bij die onderzoeken ook ‘de allerstrengste normen op het plan losgelaten, ook al hoefde dat wettelijk gezien niet'.

Iedereen blij

Toch wil dat volgens de wethouder niet zeggen dat iedereen het met het plan eens is. ,,Op inhoud kun je het oneens zijn en ook blijven, maar dat wil niet zeggen dat er niet goed gecommuniceerd is. Het liefst wil je iedereen blij maken, maar soms kan dat niet en dan moet je verder voor alle anderen.” Wel wees Van den Oever de raad op het onlangs uitgesproken voornemen om inspraak van burgers in de toekomst anders te gaan organiseren. ,,Maar we hebben toen ook gezegd dat we bij lopende projecten de huidige, eerder door de raad vastgestelde kaders zullen hanteren.”

Desondanks toonde de oppositie zich gisteravond kritisch op het plan. Rien Luijks (Burgerpartij) stelde voor ‘terug naar de tekentafel te gaan’ en de bouwhoogten anders over de vier complexen te verdelen: bijvoorbeeld geen 4, 4, 6 en 12 bouwlagen - zoals nu het plan - maar 6, 6 en 7 en 7 bouwlagen. De coalitiepartijen hadden minder moeite met het plan.

Later deze maand neemt de raad een definitief besluit.