Wethouder Veldhoven geeft nu wél antwoord

Meepraten over Eindhoven Airport tijdens bijeen­komst in Evoluon

15 februari EINDHOVEN - In het Evoluon vindt donderdag 28 februari de derde discussieavond plaats over Eindhoven Airport. De bijeenkomst is onderdeel van de Proefcasus Eindhoven Airport, die de basis vormt voor een advies aan de minister over de toekomst van de luchthaven. Dit advies wordt in april gepresenteerd.