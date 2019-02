Wie heeft er nog een plekje voor Veldhovense carnavalsclubs?

In de loods schalt carnavalsmuziek uit de speakers. Een houtkachel werkt hard om de grote ruimte een beetje te verwarmen. Op een groot onderstel is het skelet van wat een carnavalswagen moet worden in elkaar gelast. Met pagina’s uit telefoonboeken is al een groot deel beplakt. In een hoekje van de loods beplakt Wendy van carnavalsvereniging De Brassers een kop met kleine stukjes papier. ,,Dit werk is heel rustgevend. Hier word ik helemaal zen van.”