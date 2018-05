Wieken in regio draaien nog volop

Tijdens de jaarlijkse Nationale Molendagen stellen molenaars uit heel Nederland hun werkplek open voor nieuwsgierige buitenstaanders. Ook in Zuid-Oost Brabant worden verschillende activiteiten rondom de wieken georganiseerd. Bezoekersaantallen variëren volgens de molenaars tussen de zestig tot honderdzestig man per dag bij de verschillende molens. Vooral kinderen lijken te porren voor een klim naar de top. Maar willen zij anno 2018 nog wel molenaar worden?

Een carrière als beroepsmolenaar is niet meer van deze tijd, vertelt Henk Verberne van de Zilster Molen in Veldhoven. ,,Tien jaar geleden zijn wij volledig gestopt met meelproductie omdat het niet meer rendabel is. Molenaar zijn is nu vrijwilligerswerk." En dus komt Verberne iedere zaterdag naar Zeelst voor onderhoud. Hij gelooft niet dat het ambacht ooit verdwijnt. ,,In Oerle zit een molenaar die al vanaf zijn dertiende actief is en zijn voorganger was ook pas dertig. Bovendien zitten op de opleiding nu ook een aantal vrouwen. Vorig jaar werd de molenaar al cultureel erfgoed, wie weet word ik ooit nog heilig verklaard" vertelt hij met een knipoog.

Ook het Gilde van Vrijwillige Molenaars, dat de verplichte cursus geeft om aan de wieken te mogen hangen, kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. ,,We hebben 800 leerlingen nu. De gemiddelde leeftijd van hen is 55, dat proberen we wel te verlagen. De leeftijdsgrens is daarom verlaagd naar 14 jaar", vertelt secretaris Tom Kreuning.

Kinderen naar de molen trekken is in Oirschot bij De Korenaar gelukt. Zij vermaken zich met Oudhollandse spelletjes en lopen, af en toe tot afgrijzen van papa en mama, over de houten balustrade aan de molen. Het meest geïnteresseerd zijn ze echter in de zeilen die over de wieken worden gehesen. Niet zo gek, want de kinderen hebben deze zelf beschilderd. Gaby van der Leegte van stichting Kinderen en Kunst heeft ervoor gezorgd dat leerlingen van Oirschotse basisscholen de afgelopen weken van alles over molens hebben geleerd. Op school werd gepraat over onder andere de functie en geschiedenis van molens. Met resultaat, de kinderen zien een hobby als molenaar wel zitten. ,,Veel vriendjes zeiden al dat ze molenaar wilden worden dus als ik iets moet kiezen dan wil ik dat ook wel" vertelt Ole (8). Jeanine (9) ziet nog wel een belangrijk bezwaar: ,,als ik maar niet hoef te sjouwen want ik ben niet zo sterk."

Ook bij 'T Nupke in Geldrop beklimmen verschillende mensen achter elkaar de steile trappen. Dave Royle houdt de molen met nog drie andere molenaars draaiende. ,,Gelukkig ben ik met mijn 75 jaar de oudste, de jongste van ons vieren is 57. Ik blijf dit doen zolang ik trap kan blijven lopen. Deze molen is 175 jaar en ik verwacht dat de situatie zoals hij nu is in de toekomst hetzelfde blijft qua molenaars. We hebben hier laatst nog iemand van achttien jaar examen laten doen. Misschien dat één molenaar vier molens moet runnen, zoals elders in het land al wel eens gebeurt. Ach, zolang de wieken maar blijven draaien vind ik alles best."