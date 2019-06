Wilde oehoes te gast in dierentuin Veldhoven

Vanuit een hoekje van het binnenverblijf van de jufferkraanvogels staren ze je aan; twee jonge oehoes van zo'n veertig dagen oud. In april ontdekte Richard Loomans, eigenaar van Zoo Veldhoven, dat een paar oehoes het verblijf van de jufferkraanvogels als kraamkamer in gebruik had genomen. ,,Wij hebben zelf Siberische oehoes in speciaal daarvoor ingerichte verblijven en die trekken andere oehoes aan. Dit is eerder ook gebeurd in het Safaripark en Burgers Zoo in Arnhem", weet Loomans.