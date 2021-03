Wiljan Bazelmans ondernemer van het jaar van het WTC-E

De inwoner van Veldhoven is een ondernemer die niet alleen maatschappelijk betrokken is, maar volgens de jury in deze lastige tijd ook een grote veerkracht laat zien. Van Covid-19 maakt hij een kans door te kijken naar mogelijkheden en innovaties. Zo ontwikkelde hij onder meer een popup webcaststudio in zijn bedrijfspand aan de Run 4537. Veel grote en kleine organisaties maakten hiervan vanaf maart 2020 gebruik.

Nieuwjaarsontmoeting

Zo vonden er onder meer online versies plaats van de nieuwjaarsontmoeting van de provincie Noord-Brabant en het partijcongres van D66. De studio is inmiddels niet meer weg te denken. Ook de bekendmaking van de ondernemer van het jaar vond plaats in zijn studio. Het evenement werd dinsdagavond live gestreamd voor de ondernemers uit Zuidoost-Brabant. Eerder was Bazelmans al ondernemer van het jaar in Veldhoven. Bij het WTC-E is hij de opvolger van Winnie Hoffman, die deze eer vorig jaar te beurt viel.