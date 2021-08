Willem Binnendijk stuit soms thuis op een verrassing. ‘Dan staat er bij toeval iets op een foto dat ik bij het maken niet zag, maar toch de moeite waard is.’

,,Het was een van de eerste camera’s van mijn vader. Hij was onderwijzer op de jongensschool in Oerle en maakte in de jaren zestig portretten van de leerlingen. Het rolletje ontwikkelen en het afdrukken van de foto’s deed hij zelf.” Als tiener ziet Binnendijk zijn vader aan het werk in de donkere kamer. Hij wordt gegrepen door de magie van het opkomen van het beeld op een belicht vel fotopapier in een ontwikkelaarbad.