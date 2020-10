Wim Boers en Bob van Soolingen: domweg gelukkig in de werkplaats

In het boek staan dertig mannen met twee rechterhanden en een passie voor vakmanschap, techniek en gereedschap. Ze houden van onder meer antieke auto’s, fietsen, motoren en houtbewerken. Allemaal beoefenen ze hun hobby in een werkplaats aan huis.

Wim Boers uit Oerle restaureert oldtimers van het Franse merk Panhard. Hij heeft er zeven in zijn bezit. Tot aan zijn pensioen werkte hij in de autotechniek. In 1969 kocht hij zijn eerste Panhard. ,,Ik was helemaal weg van dit merk. Een kennis van mijn schoonvader had er een van zeven jaar oud en in zeer slechte staat. Voor zestig gulden was ik koopman.”

Doos sigaren

In 1975 startte hij met de restauratie en haalde hij in Frankrijk een tweede exemplaar op. ,,De Fransen wilden geen Panhard meer omdat de productie ervan gestopt was. Voor een doos sigaren kon ik er een uit 1962 meenemen.” In vijf jaar tijd creëerde de Oerlenaar van twee slechte auto’s één Panhard PL17 Tigre. ,,Daarmee rij ik al veertig jaar, maar niet bij slecht weer.” In het boek staat Boers afgebeeld met een Panhard Dyna X uit 1952. Hij reed de cabriolet in 1979 zelf van Frankrijk naar Oerle. ,,In de regen met een lekkend linnen dak. Ik zat met een regenpak aan in de auto.” De restauratie duurde zes jaar.

Nu staat de auto met de motorkap omhoog vanwege terug-klap in de carburateur. In deze periode is Boers elke dag in zijn werkplaats. Echtgenote Mija vindt het prima. ,,Het is heel fijn dat de werkplaats aan huis is. Hij is altijd dichtbij. Bovendien hou ik zelf ook van auto’s.”

Bob van Soolingen, ook uit Oerle, heeft meer met tweewielers. ,,Motorfietsen zijn mijn hobby. Ik heb er zo’n dertig gerestaureerd, van wrak tot mooi exemplaar.” Al jong was hij in de ban van auto’s en motoren. ,,Toen ik vier was, kende ik alle automerken al uit mijn hoofd, vertelde mijn moeder ooit. Op twaalfjarige leeftijd begon ik te sleutelen aan een brommer. De tweede was al een motor. En zo ging het verder, ik ben volledig autodidact. Eerst sleutelen, later werd het restaureren. Ik verkocht al eens enkele BMW’s, een KTM en een MV Agusta aan een museum in Italië. Ik kan er makkelijk afstand van doen.”

De Oerlenaar heeft zo’n twaalf motoren in bezit. Omdat hij ze niet allemaal in zijn werkplaats kwijt kan, bouwde hij onlangs een tuinhuis achter zijn woning. Hij prijst zich gelukkig dat zijn vrouw het allemaal prima vindt. Momenteel restaureert hij een rode Jamathi uit 1971. Daarbij weet hij zich omringd door wanden waartegen zijn gereedschap keurig gesorteerd bevestigd is. Nog steeds koopt hij nieuw gereedschap.

,,Momenteel vooral snoerloos gereedschap. De steeksleutels die ik als twaalfjarige bij de Hema kocht, zijn nog steeds goed.” Het restaureren en rijden vechten steeds om voorrang. ,,Rijden vind ik heel leuk, maar dat komt er nooit zoveel van.”