Wim Luijkx is Oerlenaar van het Jaar

PSV laat het oog vallen op door Manchester City opgeleide verdediger, die nu bij Burnley speelt

PSV denkt eraan om een verdediger Conrad-Jaden (CJ) Egan-Riley over te nemen van Burnley. Het 20-jarige talent is dit seizoen vanuit Manchester City transfervrij overgegaan Burnley, maar komt daar amper aan spelen toe. Burnley zelf wil graag Jenson Seelt (19) van PSV overnemen, zo werd vrijdag bekend. Of het bij Egan-Riley om een tijdelijke of permanente deal moet gaan, is nog niet helemaal duidelijk.

14 januari