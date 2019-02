Wiskundeleraren vieren met elkaar de schoonheid van hun vak op Nationale Wiskunde Dagen in Veldhoven

Het stoffige is eraf, constateert menig wiskundedocent zelf tevreden. Een blik in de zaal van congrescentrum Koningshof in Veldhoven bevestigt dat: het hardnekkige imago van de ietwat wereldvreemde man in ruitjesoverhemd kan naar het rijk der fabelen verwezen worden. Een gemêleerd gezelschap van 900 wiskundedocenten uit het hele land heeft zich hier gisteren en vandaag verzameld voor de 25e editie van de Nationale Wiskunde Dagen. Twee dagen lang laten ze zich inspireren door workshops en lezingen en praten ze in een gezellige ambiance met gelijkgestemden over het vak.