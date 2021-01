Witte harten huilen op bomen in Tonnekeshei

VELDHOVEN - Alle twintig bomen in de Tonnekeshei zijn voorzien van een oranje kruis onder een wit hart. Over enkele weken zijn de haagbeuken uit het straatbeeld verdwenen.

Begin deze maand viel bij de bewoners van de Tonnekeshei een brief van de gemeente op de deurmat. Daarin lazen zij dat boomspecialisten onlangs hebben vastgesteld dat twee van de twintig bomen niet meer voldoen aan de veiligheidseisen. Ook de overige achttien exemplaren kunnen gevaar opleveren voor de omgeving. Daarom start de gemeente half februari met het rooien van de bomen.

Nieuw groen

De meningen van de bewoners zijn verdeeld. Waar de een blij is, want geen last meer van bladeren en een vieze auto, willen anderen er graag nieuw groen voor in de plaats. Enkele bewoners besloten om de oranje kruizen op de bomen over te schilderen met een wit hart. Een hart dat door de regenval inmiddels huilt.

Quote Boomwor­tels groeien net onder de straatste­nen en drukken de stenen omhoog. Daar kunnen mensen over vallen gemeentewoordvoerder

De betreffende haagbeuken zijn in de jaren tachtig geplant bij de bouw van de wijk Heikant-Oost. ,,Twee van de bomen vertonen nu scheefstand. De stam hangt boven het straatprofiel en dat geeft gevaar voor aanrijdingen”, meldt een woordvoerder van de gemeente desgevraagd. Het gevaar van de andere bomen zit voornamelijk in het opdrukken van de bestrating. ,,Boomwortels groeien net onder de straatstenen en drukken de stenen omhoog. Daar kunnen mensen over vallen. Het weghalen van de wortels en herstellen van de bestrating blijft nodig om dit te voorkomen. Door het herhaald wegkappen van boomwortels kan de conditie van de bomen verminderen. Daarbij zijn de wonden van de bomen invalspoorten voor schimmels en andere schadelijke organismen”, legt de woordvoerder uit.

Niet genoeg groeiruimte

Bij het planten is indertijd onvoldoende rekening gehouden met de groeibehoefte van de bomen. Uit onderzoeken blijkt dat er niet genoeg groeiruimte is. Door een dikke leemlaag op wisselende dieptes in het gebied is er onvoldoende ondergrondse groeiruimte waardoor wortelgroei onmogelijk is. Daardoor zoeken bomen met hun wortels naar wortelbare gebieden zoals onder bestratingen en tuinen. In het smalle straatprofiel van de Tonnekeshei is ook bovengronds te weinig groeiruimte.

Quote Volgens de brief komen er in de Tonnekes­hei geen nieuwe bomen terug

De gemeente heeft lering getrokken uit de ervaringen. ,,Vroeger werd op elke mogelijke plaats een boom geplant om de nieuwe wijk groen aan te kleden. Nu hebben we andere inzichten. We planten bomen vooral in groenstroken of grotere groeiplaatsen. Daar kunnen bomen zich beter ontwikkelen en uitgroeien tot het gewenste eindbeeld zonder overlast of schade te veroorzaken.”

Volgens de brief komen er in de Tonnekeshei geen nieuwe bomen terug. Volgens de gemeente zijn er geen geschikte boomsoorten die in deze straat kunnen uitgroeien tot volwassenheid.