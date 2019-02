WK Ierse dans komt naar Veldhoven

VELDHOVEN - Verwacht in Veldhoven: mooi uitgedoste heren en dames, gepaard met het ritmische tikken van dansschoen op hout. Dit voorjaar vindt in conferentiecentrum Koningshof het Wereldkampioen Ierse Dans plaats.

In totaal doen zo’n 2000 dansers mee aan het kampioenschap, dat van 18 April t/m 21 gehouden wordt. De World Irish Dance Association (WIDA) organiseert het toernooi. Een dansbond die – gek genoeg – gevestigd is in Venlo.

Maar Sean Gavan, de oprichter van de bond, is wel degelijk een Ier, zegt Willy van Knippenberg, die verbonden is aan de organisatie van het toernooi. ,,Sean is dansleraar bij scholen in Venlo en Brunsum”, aldus Van Knippenberg. Vandaar.

Riverdance

Volgens Van Knippenberg reizen dansers van veel verschillende nationaliteiten af naar Veldhoven, dit voorjaar. ,,Van Hongkongers tot Russen”, zegt hij. ,,Een opkomend land in de sport is Azerbeidzjaan.” Er komen uiteraard ook de nodige Ieren richting Veldhoven.

Ierse dans is volgens Van Knippenberg bekend en populair geworden door Riverdance. De kenmerkende theatrale dansvoorstellingen met dansers die tappen op Ierse volksmuziek hebben een aanstekelijk effect, volgens hem. Nog een belangrijk kenmerk: ,,De dames dossen zich uit in glitterjurken, met veel make-up en tierelantijntjes. Ze proberen zich zo mooi mogelijk te maken.”

Het is overigens al de tweede keer op rij dat het WK georganiseerd wordt in Nederland. Vorig jaar was het kampioenschap in Maastricht. Het jaar daarvoor in Ierland. ,,Voor deelnemers uit veel landen is het lastig om bijvoorbeeld naar Amerika of Azië te reizen”, geeft Van Knippenberg als verklaring voor Europa als WK-plaats. ,,We willen het de dansers zo makkelijk mogelijk maken.” Dat Veldhoven dichtbij een vliegveld ligt, geldt daarbij als een voordeel.