Woede over ‘overval’ ouderinitiatieven, Eindhovense raad haalt voorstel van agenda

Ouders in strijd tegen overbodige regels overheid

EINDHOVEN - Een nieuwe landelijke vereniging voor ouderinitiatieven (LVOI) bundelt de krachten. De dochter van Henny Daniels uit Eindhoven woont bijna vier jaar jaar in een kleinschalig ouderinitiatief in Eindhoven. Het project heet Plu-s. Er wonen tien personen. ,,We hebben veel geleerd. Daarom is het fijn dat anderen straks ook van ons kunnen leren", zegt Daniels.

28 oktober