Woningbrand in Veldhoven, politieteam onderzoekt mogelijke brandstichting

Een speciaal team van de politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Daarom bleef er de hele nacht een politieagent waken bij de woning. Zodoende werd voorkomen dat eventuele sporen gewist zouden worden.

De bewoonster was alleen in de woning toen ze de brand ontdekte. Die woedde toen onder, in de gang. Ze kon zichzelf in veiligheid brengen door aan de achterkant door het raam te klimmen. Via de openstaande zonneluifel liet ze zichzelf naar beneden glijden. Er waren ook enkele katten in de woning. Ook deze konden ontsnappen.