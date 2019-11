Woningen op terreinen Zuidzorg en Pigeaud in Veldhoven

Er is plek voor ongeveer 200 woningen, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,De exacte hoeveelheid is afhankelijk van de grootte van de woningen en het woningbouwprogramma.” Er moeten minstens 150 appartementen worden gebouwd.

In de intentieovereenkomst staat ook het voornemen om 25 procent sociale woningbouw in het programma op te nemen, laat wethouder Ad van den Oever (VVD) weten. ,,Volgens mij moet dat lukken”, zegt hij.

2000 woningen

Veldhoven kent, net als de rest van de regio, een grote woningnood. De komende jaren moeten er 2000 woningen verrijzen in Veldhoven, schrijft de gemeente in een persbericht. Deze plannen kunnen daar aan bijdragen.

Om de woningen te kunnen bouwen moet wel het oude gemeentehuis van Veldhoven worden afgebroken, blijkt uit de eerste schetsen. Nu zit in dat gebouw nog het hoofdkantoor van Zuidzorg. Waar Zuidzorg in de toekomst kantoor gaat houden, is nog niet bekend, laat een werknemer weten. Hoe de plannen voor het Pigeaudterrein er precies uit komen te zien is ook nog onduidelijk.