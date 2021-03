Woontorenbouwer uit Veldhoven krijgt noodhulp: extra bankenkrediet voor Byldis, 30 banen verdwijnen

video Stemmen in de manege zonder je auto uit te komen: het kan allemaal in coronatijd

17 maart SINT-OEDENRODE/VELDHOVEN - De meeste stembureaus vind je in sporthallen, wijkgebouwen, zorgcentra en gemeentehuizen. Maar in coronatijd is alles anders. Dus kun je in Sint-Oedenrode naar de manege. Of wandel je Veldhoven door een touringcar.