Xavi (9) is het zat: ‘Elke dag kom ik thuis met hondenpoep onder mijn schoenen’

OERLE - ‘Elk kakje in een zakje’. Enkele tientallen bordjes met dit soort teksten staan sinds vrijdag verspreid in Oerle. Het is de eerste actie van de jeugdraad van de Stichting Jeugdbelangen Oerle.

Oerlese hondenbezitters zijn gewaarschuwd. Op verschillende bordjes staan boetes die uiteenlopen van 60 euro tot een vijf met dertien nullen. Xavi (9) is met 100,99 euro nog erg coulant. ‘Doe me een lol, pak op die drol’, schrijft hij als tekst bij het bedrag. ,,Ik speel altijd bij het sportveld en de speeltuin in Oerle-Zuid. Elke dag kom ik thuis met hondenpoep. In de tuin doe ik mijn schoenen uit en mama en papa poetsen ze dan. Ze zijn heel blij met de bordjes”, weet hij zeker.

Jeugdraad

Sarah Allach (11) en Sophie Jansen (12) zitten in de pas opgerichte jeugdraad en helpen de kinderen met het maken van de bordjes. Sarah heeft vriendinnen in Oerle-Zuid. ,,Van hen hoor ik dat het heel erg is met de hondenpoep. Wij vonden dat er iets aan moest gebeuren.” En als de jeugdraad spreekt, komt de stichting in actie. Moniek van den Wildenberg is de voorzitter. ,,We hebben op de basisschool briefjes uitgedeeld met daarop een oproep om te helpen bij deze actie. De directeur omarmde het idee.” 26 kinderen meldden zich aan.

Op drie tijdstippen zijn vrijdag groepjes kinderen bij blokhut D’n Bosbender aan het werk. Vigo (7) trapte ook al eens in de hondenpoep. ,,Dat was bij ons in de straat op Schippershof. Ik moest mijn schoenen buiten uitdoen en papa heeft die schoongemaakt.” De bordjes en paaltjes zijn gesponsord door lokale ondernemers. Ter inspiratie is de blokhut voorzien van een aantal voorbeeldteksten. Zoals ‘Liever 10 drollen in een zak, dan 1 onder mijn hak’.

Quote De bordjes zullen wel helpen, want ze zijn door kinderen gemaakt Sophie Jansen (12)

De omgeving van het speelveld in Oerle-Zuid is een hondenpoephotspot. Daar wordt zwaarder geschut ingezet. Naast het plaatsen van bordjes komt er een tekst op het voetpad en een plein. Met een sjabloon en spuitbus toveren Sarah en Sophie de tekst ‘hondenpoep graag opruimen, bedankt’ tevoorschijn. ,,De krijtspray is biologisch afbreekbaar en blijft tien weken zitten”, weet Van den Wildenberg. Wordt de actie een succes? ,,De bordjes zullen wel helpen, want ze zijn door kinderen gemaakt”, verwacht Sophie.

Niet iedereen ruimt ‘zijn’ hondenpoep op

De gemeente Veldhoven is blij met de hulp van de Oerlese jeugd. ,,Buiten de uitlaatterreinen, uitlaatroutes en renterreinen moet de hondenpoep worden opgeruimd door degene die de hond uitlaat. Als gemeente controleren en handhaven we hier op. Het is altijd goed om te zien dat de jeugd, in dit geval begeleid door Stichting Jeugdbelangen Oerle, in actie komt voor hun leefomgeving. Veldhoven kent veel hondeneigenaren. Niet iedereen ruimt de poep van hun viervoeter op. Fijn dat nu ook de Oerlese jeugd oproept om dit wel te doen. Zo houden we met elkaar Veldhoven schoon”, aldus een woordvoerder van de gemeente.