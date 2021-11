Zaailingen oogsten om Nederland ‘samen een stukje groener te maken’

RIETHOVEN - In het bosgebied aan de Eikestraat in Walik, even buiten de bebouwde kom, was zondag een groepje mensen druk met het verwijderen van zaailingen. De piepjonge boompjes worden over een tijdje elders in het land weer geplant. ,,Het voelt goed om dit te doen.”

Enkele honderden aankomende boompjes werden deskundig uit de grond gehaald en zorgvuldig opgeslagen. ,,Ze gaan een dezer dagen naar een centrale opslag", vertelt Initiatiefnemer Paul Vrenken uit Waalre. ,,Al deze jonge aanwas geven we op deze wijze een kans om elders op te groeien. Met dit ‘verplanten’ kunnen op andere plekken in het land weer gedeeltelijk wat bossen, heggen of bermen worden aangeplant. Helemaal gratis. Veelal met inheems spul: eik, berk, wilg, vlier of hazelaar. Bovendien ecologisch verantwoord.”

Quote Ons paradijsje, met zitplek, wandelpa­den, boomhut en trampoline Debby Vrenken

Met partner Debby heeft Paul Vrenken een stuk bos van 0.75 hectare in Walik. Ze willen het de komende jaren omzetten in een voedselbos, met hoge notenbomen, lagere fruitboompjes, kruiden, bodembedekker en schimmels, gecombineerd met een stukje recreatie. Debby Vrenken: ,,Ons paradijsje. Een zitplek, wandelpaden en voor de kinderen een boomhut en een trampoline. Heerlijk in de natuur.”

Oogsten onder de vlag van Meer Bomen Nu

De activiteiten in Walik werden gehouden onder de vlag van de landelijke organisatie ‘Meer Bomen Nu’. Die club wil dit jaar een miljoen bomen (ver)planten. Vrenken levert de verzamelde zaailingen van zondag aan op een centrale plaats in Eindhoven, bij een zogenaamde bomenhub. Daar worden ze in ontvangst genomen door Maartje Kreike, coördinator van Voedselbos Eindhoven. Ook zij stak in het bosgebiedje in Walik de handen uit de mouwen.

,,De bomen en struiken van verschillende oogstdagen komen bij ons bij elkaar en worden tijdelijk ingekuild. Op zijn laatst gaan ze in het vroege voorjaar elders in het land naar de nieuwe plantlocaties. Maar ook particulieren kunnen ze bij ons afhalen.”

Volledig scherm De zaailingen worden opgeslagen door Emile Renken (voorgrond), Maartje Kreike, Paul Vrenken en Debbie Vrenken. © Kees Martens/DCI Media

Ze benadrukt de zorg voor biodiversiteit en dat er meer CO2 opgenomen wordt. ,,Maar we willen vooral ook meer natuur creëren.”

Eindhovenaar Emile Renken was speciaal voor dit vrijwilligerskarwei naar Walik getogen. Voor het eerst dat hij een dergelijk klus op zich nam. ,,Ik vind het heerlijk om buiten te zijn. En om dan aan zo’n activiteit deel te nemen, voelt goed. Heel speciaal. Je voorkomt zo het alsmaar kweken van bomen. Geen pesticiden meer of wat voor gewasbestrijdingsmiddelen dan ook. Zo kunnen we samen Nederland wat groener maken.”