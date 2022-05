‘Zeelst ontmoet’ nieuwe activiteit van seniorenclub KBO in Veldhoven

De seniorenvereniging merkte dat het gemis van activiteiten tijdens de coronapandemie groot was. Veel activiteiten konden toen niet doorgaan. Ook na twee jaar is voor veel mensen de drempel nog hoog om op pad te gaan. Daarom komt de seniorenvereniging nu met een nieuw initiatief onder de naam Zeelst ontmoet.

Dit vindt plaats op zaterdag 21 mei in de tuin van Ontmoetingscentrum Sele. ,,Het wordt een laagdrempelige bijeenkomst voor jong en oud in Zeelst. Alle Veldhovenaren zijn welkom. Het belangrijkste doel is elkaar weer ontmoeten. Weer eens bijkletsen in een ongedwongen sfeer in de tuin. Samen genieten van een drankje en van muziek en dans”, legt voorzitter Mieke van Lisdonk namens de seniorenvereniging uit.