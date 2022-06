Zeelstenaren verontwaardigd over komst islamitisch centrum: ‘Ze weten zelf echt wel dat dit gevoelig ligt’

Gemeente Veldhoven in gesprek over omstreden islami­tisch centrum Zeelst: ‘Als ik dan lees over ‘de fik erin’, dan denk ik: wat als écht iets gebeurt?’

VELDHOVEN - De gemeente Veldhoven gaat met de Stichting Islamplanning in gesprek over het pas geopende islamitisch centrum in Zeelst. Ook onderzoekt de gemeente de achtergronden van de stichting.

15 juni